Тарасова резко высказалась о российском футболе

– У нас же был футбол, у нас же играли и Гринин, и Федотов, и Бобров, и Демин. Я жила в доме, где жили все футболисты и мой папа – хоккеист. Все детство прошло там, как и юность, и молодость. Я всех знала! Вот тогда был хороший уровень, – сказала заслуженный тренер сборной СССР по фигурному катанию.