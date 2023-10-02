Тарасова резко высказалась о российском футболе

Тарасова о российском футболе: «Это футболом не называется, не слежу вообще – он что, есть? Играли Гринин, Федотов, Бобров, Демин – вот тогда был уровень»
Татьяна Тарасова критически высказалась о современном российском футболе.
– За футболом вообще не слежу. А у нас его нет – за чем следить? Считаю, что его у нас нет.
– Не могли бы объяснить?
– А что, он есть?
– Матчи проходят, трансляции показывают.
– И что? Это называется «есть»? Это футболом не называется.
– А когда у нас в последний раз был футбол, на ваш взгляд?
– У нас же был футбол, у нас же играли и Гринин, и Федотов, и Бобров, и Демин. Я жила в доме, где жили все футболисты и мой папа – хоккеист. Все детство прошло там, как и юность, и молодость. Я всех знала! Вот тогда был хороший уровень, – сказала заслуженный тренер сборной СССР по фигурному катанию.
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Тарасова о российском футболе: «А что, он есть? Это футболом не называется, не слежу вообще. Играли Гринин, Федотов, Бобров, Демин – вот тогда был уровень»
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