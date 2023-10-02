В «Сочи» прокомментировали рассмотрение кандидатуры Сторожука на пост главного тренера

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко заявил, что в клубе не рассматривают возможное назначение Александра Сторожука на пост главного тренера.

В воскресенье сочинцы потерпели пятое поражение в МИР РПЛ подряд и занимают последнее, 16 е, место в таблице с 6 очками в активе. Последний раз южане выигрывали 19 августа в матче с «Ростовом» (4:0). Сторожук сейчас возглавляет тренерский штаб тульского «Арсенала» в МЕЛБЕТ Первой Лиге.