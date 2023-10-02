Захарян включен «Реалом Сосьедад» в заявку на матч Лиги чемпионов

Полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян попал в заявку своей команды на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зальцбургом», сообщает пресс-служба клуба в социальных сетях.

12-й номер клуба из Сан-Себастьяна был включен в заявку на игру с австрийской командой. Прошлый матч «Реала Сосьедад» Захарян пропускал, так как не успел восстановиться после перенесенного коронавируса.

В 1-м туре Лиги чемпионов Захарян за «Реал Сосьедад» не сыграл. Таким образом, матч с «Зальцбургом» может стать для российского полузащитника первой еврокубковой встречей в карьере. За «Динамо» Захарян не играл ни в Лиге чемпионов, ни в Лиге Европы, ни в Лиге Конференций.

«Реал Сосьедад» на домашнем поле сыграл вничью с миланским «Интером» (1:1), финалистом прошлогоднего розыгрыша Лиги чемпионов.

Встреча «Реала Сосьедада» с «Зальцбургом» пройдет завтра, 3 октября, в Австрии. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени.