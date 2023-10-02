В РФС рассказали, сколько человек посетили матчи Кубка России в прошлом сезоне

— За прошлый сезон порядка 1 млн человек посетили стадионы. Но это не эффект первого сезона, мы развиваемся, поэтому в новом сезоне будет больше. Доля на телеканале «Матч ТВ» превышает 3,5, что говорит о высоком интересе. Задача Кубка России — показать болельщикам, что футбол в условиях отстранения жив, что к нему есть интерес, — передает слова Суриковой корреспондент «Матч ТВ».