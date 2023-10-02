В РФС рассказали, сколько человек посетили матчи Кубка России в прошлом сезоне

В РФС рассказали, что порядка 1 млн человек посетили матчи Кубка России в прошлом сезоне
Матчи ФОНБЕТ Кубка России в прошлом сезоне посетили около 1 миллиона человек, заявила заместитель генерального директора Российского футбольного союза (РФС) Эрика Сурикова.
Матчи Кубка России второй сезон подряд проходят по новому формату: команды разделены на две подгруппы — Путь РПЛ и Путь регионов.
— За прошлый сезон порядка 1 млн человек посетили стадионы. Но это не эффект первого сезона, мы развиваемся, поэтому в новом сезоне будет больше. Доля на телеканале «Матч ТВ» превышает 3,5, что говорит о высоком интересе. Задача Кубка России — показать болельщикам, что футбол в условиях отстранения жив, что к нему есть интерес, — передает слова Суриковой корреспондент «Матч ТВ».
2–3 октября в Москве проходит форум «Азартные игры: отчисления на спорт». Телеканал «Матч ТВ» выступает в качестве информационного партнера мероприятия.