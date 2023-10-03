Анчелотти высоко оценил игру Кварацхелии

«Это очень хорошие нападающие, которые действительно выделились в прошлом году, они продемонстрировали свои качества и показали, что они игроки топ-уровня. Они обладают удивительным талантом с разными характеристиками. Кварацхелия очень силён один на один, а Осимхен очень опасен во всех компонентах», — приводит слова Анчелотти официальный сайт «Реала».