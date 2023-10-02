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«Сборная России по футболу сейчас очень слабая, серая масса» — ветеран сборной СССР

Сборная России по футболу сейчас показывает слабую игру, в команде нет выдающихся игроков, на которых ходили бы болельщики на стадион, сказал «Матч ТВ» бывший защитник сборной СССР Владимир Пономарев.

Ветеран сборной СССР назвал сборную России по футболу слабой, серой массой
© РИА Новости

В понедельник Российский футбольный союз объявил, что сборная России сыграет против Камеруна 12 октября в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина, встреча начнется в 19:00 (мск). Кроме того, РФС объявил о начале продажи билетов на матч.

— Сейчас нашей сборной с любой командой будет сложно, не только с Камеруном. Наша сборная очень слабая и играет в плохой футбол. Зачем то подолгу держат мяч. А нам в советское время как говорили? Две три передачи и мяч должен быть в штрафной соперника, вот это советский футбол. А сейчас никто никого не обыгрывает на технике, только передачи поперек и назад. Якушин и Бесков с ума бы сошли от российского футбола.

Раньше приходили на футбол смотреть на игроков, как в театр. Сейчас же у нас серая масса, не на кого смотреть. Лошадей даже разбирают по походке, по бегу, а у нас футболисты одинаковые все. Ну какой Чалов в сборной? В наше время он бы в дубле ЦСКА играл.

А с кем мы играем? С Камеруном? Ну ради бога, пускай Камерун. А нам и не с кем больше играть сейчас. В Европу нас пока не пустят. А когда закончится ситуация, все двери для нас откроются, все будут уважать нас, — сказал Пономарев «Матч ТВ».

Российские клубы и сборные не выступают на турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА из за ситуации на Украине. Команда Валерия Карпина в восьми встречах после отстранения от международных турниров пять раз сыграла вничью, два раза выиграла и один раз уступила.