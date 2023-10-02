Ветеран сборной СССР назвал сборную России по футболу слабой, серой массой

«Сборная России по футболу сейчас очень слабая, серая масса» — ветеран сборной СССР
Сборная России по футболу сейчас показывает слабую игру, в команде нет выдающихся игроков, на которых ходили бы болельщики на стадион, сказал «Матч ТВ» бывший защитник сборной СССР Владимир Пономарев.
В понедельник Российский футбольный союз объявил, что сборная России сыграет против Камеруна 12 октября в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина, встреча начнется в 19:00 (мск). Кроме того, РФС объявил о начале продажи билетов на матч.
— Сейчас нашей сборной с любой командой будет сложно, не только с Камеруном. Наша сборная очень слабая и играет в плохой футбол. Зачем то подолгу держат мяч. А нам в советское время как говорили? Две три передачи и мяч должен быть в штрафной соперника, вот это советский футбол. А сейчас никто никого не обыгрывает на технике, только передачи поперек и назад. Якушин и Бесков с ума бы сошли от российского футбола.
Раньше приходили на футбол смотреть на игроков, как в театр. Сейчас же у нас серая масса, не на кого смотреть. Лошадей даже разбирают по походке, по бегу, а у нас футболисты одинаковые все. Ну какой Чалов в сборной? В наше время он бы в дубле ЦСКА играл.
А с кем мы играем? С Камеруном? Ну ради бога, пускай Камерун. А нам и не с кем больше играть сейчас. В Европу нас пока не пустят. А когда закончится ситуация, все двери для нас откроются, все будут уважать нас, — сказал Пономарев «Матч ТВ».
Российские клубы и сборные не выступают на турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА из за ситуации на Украине. Команда Валерия Карпина в восьми встречах после отстранения от международных турниров пять раз сыграла вничью, два раза выиграла и один раз уступила.