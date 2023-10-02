Ветеран сборной СССР назвал сборную России по футболу слабой, серой массой

— Сейчас нашей сборной с любой командой будет сложно, не только с Камеруном. Наша сборная очень слабая и играет в плохой футбол. Зачем то подолгу держат мяч. А нам в советское время как говорили? Две три передачи и мяч должен быть в штрафной соперника, вот это советский футбол. А сейчас никто никого не обыгрывает на технике, только передачи поперек и назад. Якушин и Бесков с ума бы сошли от российского футбола.



Раньше приходили на футбол смотреть на игроков, как в театр. Сейчас же у нас серая масса, не на кого смотреть. Лошадей даже разбирают по походке, по бегу, а у нас футболисты одинаковые все. Ну какой Чалов в сборной? В наше время он бы в дубле ЦСКА играл.



А с кем мы играем? С Камеруном? Ну ради бога, пускай Камерун. А нам и не с кем больше играть сейчас. В Европу нас пока не пустят. А когда закончится ситуация, все двери для нас откроются, все будут уважать нас, — сказал Пономарев «Матч ТВ».