РФС хочет снять документальный сериал о Кубке России
Российский футбольный союз (РФС) хочет снять документальный сериал о Кубке России для популяризации турнира, сообщил руководитель департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин.
— Мы хотим сделать документальный сериал о Кубке России, чтобы расширить воронку внимания. Кубок России — это мечты людей. История в Белокаменке показывает, что ничего невозможного нет. За 20 дней можно сделать стадион и провести матч. Даже Саша Мостовой написал: «Они что, на стройке играют?» Хотя он медиафутбол не смотрит. Мама моя говорит, что ее подруги смотрели трансляцию в два часа дня. Вы можете представить, чтобы игру так смотрели на обычном стадионе? — передает слова Терешина корреспондент «Матч ТВ».
В начале сентября матч ФОНБЕТ Кубка России между 2DROTS и кировским «Динамо» состоялся в Мурманской области на поле, которое было уложено в сухом доке Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений в поселке Белокаменка. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу 2DROTS.
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