РФС хочет снять документальный сериал о Кубке России

— Мы хотим сделать документальный сериал о Кубке России, чтобы расширить воронку внимания. Кубок России — это мечты людей. История в Белокаменке показывает, что ничего невозможного нет. За 20 дней можно сделать стадион и провести матч. Даже Саша Мостовой написал: «Они что, на стройке играют?» Хотя он медиафутбол не смотрит. Мама моя говорит, что ее подруги смотрели трансляцию в два часа дня. Вы можете представить, чтобы игру так смотрели на обычном стадионе? — передает слова Терешина корреспондент «Матч ТВ».