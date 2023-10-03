Колосков высказался за введение плей-офф в РПЛ
Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался за введение плей-офф в чемпионате России.
«Был бы мне интересен плей-офф по итогам РПЛ? Главное, чтобы он был интересен футболистам. Мне-то, конечно, будет интересен, я сижу себе, а футболистам надо пахать и работать, хватит ли у них сил. Я за как зритель. Но, боюсь, это ляжет серьёзным бременем на здоровье футболистов», — приводит слова Колоскова Legalbet.
3 октября «РБ Спорт» сообщил, что на прошлой неделе прошли два заседания с участием руководства РПЛ, на одном из которых обсуждались несколько потенциальных изменений в структуре проведения чемпионата России.
Одним из потенциальных нововведений, по словам источника, может стать основание Кубка РПЛ – прототипа плей-офф лиги. По плану, после 30 туров чемпионата России команды должны будут провести турнир с участием 8 лучших клубов сезона.
Сейчас в рамках чемпионата проводится 30 туров в 2 круга, в которых участвуют 16 команд. Каждый клуб играет с каждым соперником по 2 раза – по одной игре дома и на выезде.