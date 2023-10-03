Колосков высказался за введение плей-офф в РПЛ

«Был бы мне интересен плей-офф по итогам РПЛ? Главное, чтобы он был интересен футболистам. Мне-то, конечно, будет интересен, я сижу себе, а футболистам надо пахать и работать, хватит ли у них сил. Я за как зритель. Но, боюсь, это ляжет серьёзным бременем на здоровье футболистов», — приводит слова Колоскова Legalbet.