Сборная России по футболу объявила состав на октябрьские сборы, в команду вошли Головин, Кузяев и братья Миранчуки
Тренерский штаб сборной России по футболу во главе с Валерием Карпиным назвал состав на октябрьский учебно тренировочный сбор, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).
В список попали 29 футболистов. Два игрока, защитники Юрий Горшков и Евгений Харин, получили вызов впервые.
СОСТАВ СБОРНОЙ РОССИИ
Вратари: Матвей Сафонов («Краснодар»), Илья Лантратов («Локомотив»), Илья Помазун («Урал»).
Защитники: Роман Евгеньев, Александр Солдатенков, Юрий Горшков (все — «Крылья Советов»), Максим Осипенко («Ростов»), Александр Сильянов («Локомотив»), Георгий Джикия («Спартак»), Сергей Волков («Краснодар»), Арсен Адамов («Оренбург»), Евгений Харин («Ахмат»), Артём Макарчук («Сочи»).
Полузащитники: Дмитрий Баринов, Артём Карпукас, Антон Миранчук, Максим Глушенков, Сергей Пиняев (все — «Локомотив»), Данил Глебов, Даниил Уткин (оба — «Ростов»), Максим Мухин, Иван Обляков (оба — ЦСКА), Далер Кузяев («Гавр»), Даниил Фомин («Динамо»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Александр Головин («Монако»).
Нападающие: Александр Соболев («Спартак»), Фёдор Чалов (ЦСКА), Иван Сергеев («Зенит»).
Учебно тренировочный сбор национальной команды пройдет с 9 по 16 октября. 12 октября в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина состоится товарищеский матч России со сборной Камеруна.
Сборная России по футболу объявила состав на октябрьские сборы, в команду вошли Головин, Кузяев и братья Миранчуки
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