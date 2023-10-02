Сборная России по футболу объявила состав на октябрьские сборы

Тренерский штаб сборной России по футболу во главе с Валерием Карпиным назвал состав на октябрьский учебно тренировочный сбор, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

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В список попали 29 футболистов. Два игрока, защитники Юрий Горшков и Евгений Харин, получили вызов впервые.

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