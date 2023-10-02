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Сборная России по футболу объявила состав на октябрьские сборы, в команду вошли Головин, Кузяев и братья Миранчуки

Тренерский штаб сборной России по футболу во главе с Валерием Карпиным назвал состав на октябрьский учебно тренировочный сбор, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Сборная России по футболу объявила состав на октябрьские сборы
© Матч ТВ

В список попали 29 футболистов. Два игрока, защитники Юрий Горшков и Евгений Харин, получили вызов впервые.

СОСТАВ СБОРНОЙ РОССИИ

Вратари: Матвей Сафонов («Краснодар»), Илья Лантратов («Локомотив»), Илья Помазун («Урал»).

Защитники: Роман Евгеньев, Александр Солдатенков, Юрий Горшков (все — «Крылья Советов»), Максим Осипенко («Ростов»), Александр Сильянов («Локомотив»), Георгий Джикия («Спартак»), Сергей Волков («Краснодар»), Арсен Адамов («Оренбург»), Евгений Харин («Ахмат»), Артём Макарчук («Сочи»).

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Артём Карпукас, Антон Миранчук, Максим Глушенков, Сергей Пиняев (все — «Локомотив»), Данил Глебов, Даниил Уткин (оба — «Ростов»), Максим Мухин, Иван Обляков (оба — ЦСКА), Далер Кузяев («Гавр»), Даниил Фомин («Динамо»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Александр Головин («Монако»).

Нападающие: Александр Соболев («Спартак»), Фёдор Чалов (ЦСКА), Иван Сергеев («Зенит»).

Учебно тренировочный сбор национальной команды пройдет с 9 по 16 октября. 12 октября в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина состоится товарищеский матч России со сборной Камеруна.

Футбол, Артем Карпукас, Данил Глебов, Сергей Пиняев, Юрий Горшков, Максим Глушенков, Александр Сильянов, Арсен Адамов, Матвей Сафонов, Артем Макарчук, Роман Евгеньев, Александр Солдатенков, Федор Чалов, Даниил Уткин, Илья Лантратов, Далер Кузяев, Георгий Джикия, Евгений Харин, Иван Сергеев, Александр Соболев, Максим Осипенко, Дмитрий Баринов, Даниил Фомин, Лев Яшин, Иван Обляков, Антон Миранчук, Илья Помазун, Максим Мухин, Алексей Миранчук, Валерий Карпин, Сергей Волков, Александр Головин, СБОРНАЯ РОССИИ, Крылья Советов, Динамо, РФС, Зенит, Спартак, ФК "Урал"