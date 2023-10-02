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Хорватия дисквалифицирована и оштрафована из-за акции фанатов в матче с Латвией

Апелляционный орган Дисциплинарной комиссии УЕФА принял решение о наказании Хорватской футбольной ассоциации из-за акции болельщиков в матче группового этапа квалификации чемпионата Европы 2024 года со сборной Латвии (5:0).

Хорватия дисквалифицирована и оштрафована из-за акции фанатов в матче с Латвией
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Болельщики на матче вывесили флаг движения усташей (хорватская ультраправая националистическая организация). Сотрудники службы безопасности стадиона арестовали нарушителей.

В связи с необходимостью быстрого принятия решения Дисциплинарная комиссия УЕФА напрямую поручила эту процедуру Апелляционному органу УЕФА в соответствии со статьёй 29 Дисциплинарного регламента УЕФА. Апелляционный орган принял решение о том, что Хорватская футбольная ассоциация будет оштрафована на € 10 тыс и частично закроет стадион (не менее 1000 мест) на следующем домашнем матче турнира УЕФА.

Вышеупомянутый приговор о частичном закрытии стадиона носит условный характер с испытательным сроком в два года с момента вынесения решения.

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