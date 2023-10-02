Хорватия дисквалифицирована и оштрафована из-за акции фанатов в матче с Латвией

В связи с необходимостью быстрого принятия решения Дисциплинарная комиссия УЕФА напрямую поручила эту процедуру Апелляционному органу УЕФА в соответствии со статьёй 29 Дисциплинарного регламента УЕФА. Апелляционный орган принял решение о том, что Хорватская футбольная ассоциация будет оштрафована на € 10 тыс и частично закроет стадион (не менее 1000 мест) на следующем домашнем матче турнира УЕФА.