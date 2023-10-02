Карпин объяснил отсутствие Захаряна в составе сборной России

"Это точно не расширенный список - хотя бы потому, что до начала сбора осталась всего неделя, - сказал Карпин. - Скажу так - это максимально приближенный список игроков, на которых мы рассчитываем. И если в нем будут изменения, то по объективным причинам, по состоянию здоровья. Все-таки до начала сбора пройдут еще матчи Фонбет - Кубка России и Мир - Российской премьер-лиги, а у легионеров - игры в еврокубках и национальных чемпионатах".