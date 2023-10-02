В РФС рассказали о желании внедрить face‑to‑face перед матчами Кубка России
Руководитель департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Тереши заявил, что хотел бы видеть face to face, как в единоборствах, перед матчами ФОНБЕТ Кубка России.
— Хочется видеть face to face перед матчами со стороны тренеров и футболистов, как в единоборствах. В этом нет ничего плохого, это открытость и неожиданность. Хочется, чтобы всероссийский день футбола погружал всю страну в атмосферу большого события, чтобы мы уходили в рейтинги чемпионата мира, — передает Терешина корреспондент «Матч ТВ».
2–3 октября в Москве проходит форум «Азартные игры: отчисления на спорт». Телеканал «Матч ТВ» выступает в качестве информационного партнера мероприятия.
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