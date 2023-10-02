Объявлен состав сборной России по футболу на октябрьский сбор

Тренерский штаб сборной России определился с футболистами, которые приедут на октябрьский сбор. В список попали 29 человек, сообщается на сайте РФС.

Сразу два игрока - защитники самарских "Крыльев Советов" Юрий Горшков и грозненского "Ахмата" Евгений Харин - впервые получили вызов в национальную команду. Также Валерий Карпин включил в состав хавбека "Монако" Александра Головина и полузащитника итальянской "Аталанты" Алексея Миранчука, который в последний раз выходил на поле в футболке сборной осенью 2021 года.