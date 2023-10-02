«Химки» на выезде победили «Акрон» в матче 12-го тура Первой лиги

Завершился матч 12-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались тольяттинский «Акрон» и подмосковные «Химки». Команды играли на стадионе «Кристалл» в Жигулёвске. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Иваном Сиденковым (Санкт-Петербург). «Химки» одержали победу со счётом 2:0.

На восьмой минуте счёт в матче открыл защитник гостей Сергей Терехов. Через 11 минут нападающий Александр Руденко увеличил преимущество «Химок». Вторая половина встречи прошла без забитых мячей.