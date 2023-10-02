Главу департамента судейства РФС назначили на матч украинского клуба в ЛЧ

Руководитель департамента судейства РФС серб Милорад Мажич будет работать инспектором на матче второго тура группового этапа «Лиги Чемпионов» «Антверпен» – «Шахтер». Об этом сообщил телеграм-канал «Мутко Против» со ссылкой на официальный сайт УЕФА.

Игра пройдет в Бельгии 4 октября и начнется в 19:45 по московскому времени. Главный арбитр матча – Раде Обренович из Словении.

В этот же день пройдут пять матчей в рамках пятого тура группового этапа Кубка России, где будут работать подчиненные Мажича.