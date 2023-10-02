Главу департамента судейства РФС назначили на матч украинского клуба в ЛЧ

Руководитель российских судей будет работать на матче с участием украинского клуба
Руководитель департамента судейства РФС серб Милорад Мажич будет работать инспектором на матче второго тура группового этапа «Лиги Чемпионов» «Антверпен» – «Шахтер». Об этом сообщил телеграм-канал «Мутко Против» со ссылкой на официальный сайт УЕФА.
Игра пройдет в Бельгии 4 октября и начнется в 19:45 по московскому времени. Главный арбитр матча – Раде Обренович из Словении.
В этот же день пройдут пять матчей в рамках пятого тура группового этапа Кубка России, где будут работать подчиненные Мажича.
Мажич возглавляет департамент судейства РФС с лета этого года. Он судил финалы «Лиги Чемпионов» 2018 года, Кубка Конфедерации и Суперкубка УЕФА 2017 года.