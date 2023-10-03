Семин признался, что его не удивляет лидерство "Краснодара" в РПЛ

Бывший главный тренер "Локомотива" и сборной России Юрий Семин заявил, что "Краснодар" является главным претендентом на чемпионство. Об этом он заявил "Спорт-Экспрессу".
"Меня не удивляет лидерство "Краснодара". У них очень хороший подбор игроков, молодежь из своей академии. И группа иностранцев тоже хорошего уровня. Тренер объединил их, уделил большое внимание оборонительным действиям. Ивич большое внимание уделяет результату. Поэтому я просто думаю, что они, если не наделают много ошибок, первые претенденты на чемпионство", - сказал Семин.
После 10 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) единоличным лидером является "Краснодар", опережающий ближайшего преследователя ("Крылья Советов") на три очка. Тройку лидеров замыкает "Локомотив".
С весны 2022 года российские клубы не участвуют в еврокубках после того, как Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все отечественные команды.