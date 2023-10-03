Семин признался, что его не удивляет лидерство "Краснодара" в РПЛ

"Меня не удивляет лидерство "Краснодара". У них очень хороший подбор игроков, молодежь из своей академии. И группа иностранцев тоже хорошего уровня. Тренер объединил их, уделил большое внимание оборонительным действиям. Ивич большое внимание уделяет результату. Поэтому я просто думаю, что они, если не наделают много ошибок, первые претенденты на чемпионство", - сказал Семин.