Колосков: октябрьский состав сборной России близок к оптимальному

"С моей точки зрения, еще из "Спартака" заслуживает вызова Даниил Хлусевич, но он не сможет сыграть из-за травмы, видимо. Мне кажется, что Хлусевич один из лучших наших защитников. Еще могли бы вызвать Романа Зобнина, он является опытным игроком, со своим стилем игры, - сказал Колосков. - Я говорил, что хватит экспериментировать с составом, уже всех [главный тренер сборной России] Валерий Карпин изучил, было на сборах 50 человек, сейчас уже пора определить основу, которая будет играть, когда нам разрешат официальные международные матчи".