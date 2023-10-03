Клубы РПЛ захотели изменить формат проведения сезона

Клубы РПЛ хотят изменить формат проведения сезона.

На прошлой неделе состоялись два заседания, на которых обсуждалось изменение формата чемпионата России. На первом заседании присутствовали представители основного вещателя, а также члены инициативной группы и руководство РПЛ. Во втором принимали участие представители клубов.

По информации «РБ Спорт», в презентации проекта есть 4 возможных пункта изменений:

1. Сокращение групповой стадии Пути РПЛ Кубка России до 3 туров, отведение освободившихся слотов под матчи РПЛ;

2. Проведение равного количества туров в осенней и весенней стадиях чемпионата – ровно 15 туров до зимнего перерыва и 15 после него. Возможно появление статуса «зимнего чемпиона», а также проведение гала-мероприятия по итогам первого круга. Освободившиеся игровые слоты планируется использовать для проведения матчей плей-офф Кубка России;

3. Проведение плей-офф РПЛ – летнего кубкового турнира с участием 8 лучших команд по итогам 30 туров. Название турнира обозначено в документе как Кубок РПЛ.

Также ранее сообщалось о планах перенести розыгрыш Суперкубка России на зиму и в другую страну. В новом формате турнира могут принять участие 4 команды.