В Неаполе произошло землетрясение накануне матча Лиги чемпионов

Землетрясение произошло в итальянском Неаполе, где во вторник местный «Наполи» примет мадридский «Реал» в рамках группового этапа Лиги чемпионов, сообщает The Sun.

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По информации источника, подземный толчок магнитудой 4,0 был зафиксирован вечером в понедельник неподалеку от Неаполя на территории Флегрейских полей. Отмечается, что землетрясение вызвало панику среди местных жителей, которые выбежали на улицы.

Матч »Наполи» — «Реал» состоится на стадионе «Диего Армандо Марадона (Сан Паоло)» в Неаполе и начнется в 22:00 (мск). Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ», также за игрой можно следить на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.