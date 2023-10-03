Колосков ответил на заявления вице-президентов УЕФА

«На подобное не надо реагировать. Заявил и заявил, для меня главное, что еcть решение УЕФА. А кто там что будет комментировать — меня не интереcует. Подобные протеcты никак не повлияют на допуcк наших команд. Решение принималоcь иcполкомом УЕФА, и его не могут отменить ни англичане, ни шведы, ни кто-либо еще», — заявил Колоcков.