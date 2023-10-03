$98.48+1.06103.87+0.70

«Реал» выступил с заявлением по поводу публичных обвинений в адрес Переса о подкупе судей

Мадридский «Реал» выступил с заявлением на фоне недавнего заявления бывшего комиссара испанской полиции Хосе Мануэля Вильярехо, который обвинил президента мадридского клуба Флорентино Переса в подкупе судей.

«Реал» выступил с заявлением по поводу обвинений в адрес Переса
© Чемпионат.com

«Президент ФК «Реал Мадрид» Флорентино Перес распорядился немедленно подать соответствующий судебный иск против экс-комиссара Вильярехо за ложные обвинения, прозвучавшие в эфире каталонской радиостанции», — сообщается в заявлении «Реала».

Напомним, сегодня, 3 октября, в матче Лиги чемпионов мадридский «Реал» сыграет с «Наполи». Игра начнётся в 22:00 мск.

Главное о спорте
Больше новостей
Чемпионат.com: главные новости