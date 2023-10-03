Личка опроверг наличие конфликта со Смоловым

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка заявил в интервью «Матч ТВ», что в атаке его команды намечается серьезная конкуренция и ротация, а то, что Федор Смолов остался в запасе в Грозном не связано с каким бы то ни было конфликтом.

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Смолов не попал в стартовый состав «Динамо» в матче 10 го тура МИР РПЛ с «Ахматом» (1:1) и вышел на замену на 63 й минуте. В предыдущей игре со «Спартаком» нападающий «бело голубых» был заменен самым первым. В этом сезоне в активе Смолова 4 гола в 10 матчах МИР РПЛ.

— Писали, что Смолов был недоволен ранней заменой в игре со «Спартаком». Матч с «Динамо» Смолов начал в запасе. Это ваш ответ ему?

— А я ждал ваш вопрос (смеется). Смотрите, у нас впереди намечается хорошая конкуренция, которая поможет команде сделать шаг вперед. Макаров, Смолов, Гладышев, Лесовой, Карраскаль, Муми, Бителло — все это игроки обоймы, поэтому нас ожидает регулярная ротация в атакующей линии. Да, Смолов злился, когда я его заменил после 60 й минуты, но я на это не обращаю внимания. Все хотят играть, это правильная реакция. Может быть, эта злость позволит ему тренироваться ещё усерднее. При этом, честно скажу, никаких претензий по тренировочному процессу к нему нет, он старается. В Грозном он сыграл 25 минут, мог забить гол, чуть чуть ему не хватило. Впереди нас ждет «Спартак», и я уверен, что все вышеперечисленные игроки, в том числе Федор, будут готовы помочь команде.

— Конфликта никакого нет?