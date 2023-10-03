Роднина назвала больной темой зарплаты в российском футболе

«Зарплаты футболистов? Нет смысла обсуждать. Вряд ли это изменится. Не уверена, что количество хороших футболистов от этого растет. Зарплаты в российском футболе — больная тема. В нашем футболе слишком много денег от госкорпораций, поэтому там такие суммы», — сказала Роднина.