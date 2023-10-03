Игроку "Спартака" Хлусевичу диагностировали повреждение боковой связки колена

"У Даниила Хлусевича диагностировано повреждение боковой связки колена, - сказал Зеленов. - Точный срок возвращения на поле будет понятен в ходе восстановления. Также продолжается комплекс мероприятий по лечению Руслана Литвинова, у которого наблюдаются воспалительные изменения приводящих мышц".