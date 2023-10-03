Ганчаренко нарушил молчание перед матчем Кубка России по футболу

Главный тренер «Урала» Виктор Ганчаренко перед игрой ФОНБЕТ Кубка России с казанским «Рубином» в эфире «Матч ТВ» не стал говорить о причинах своего молчания после матча 10 го тура МИР РПЛ с «Ростовом», но рассказал о состоянии екатеринбургской команды перед кубковой игрой.

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Встреча «Урала» и «Ростова» состоялась 29 сентября в Ростове на Дону в пятницу и завершилась вничью — 2:2. После игры Ганчаренко вышел к журналисту «Матч ТВ» на флеш интервью, но промолчал в ответ на все его вопросы. Позже тренер появился в микст зоне и на пресс конференции, где тоже хранил молчание.

— После прошедшего матча вы отмолчались. С чем это было связано?

— Сегодня, конечно, я буду говорить. Но давайте, по большей степени, говорить о сегодняшнем матче.

— В каком состоянии пребывает команда?

— Мы уже третий день находимся дома и каких то проблем не видим.

— Чем будет отличаться матч с «Рубином» от игры с казанцами в чемпионате?