Ганчаренко нарушил молчание перед матчем Кубка России по футболу

Главный тренер «Урала» Виктор Ганчаренко перед игрой ФОНБЕТ Кубка России с казанским «Рубином» в эфире «Матч ТВ» не стал говорить о причинах своего молчания после матча 10 го тура МИР РПЛ с «Ростовом», но рассказал о состоянии екатеринбургской команды перед кубковой игрой.
Встреча «Урала» и «Ростова» состоялась 29 сентября в Ростове на Дону в пятницу и завершилась вничью — 2:2. После игры Ганчаренко вышел к журналисту «Матч ТВ» на флеш интервью, но промолчал в ответ на все его вопросы. Позже тренер появился в микст зоне и на пресс конференции, где тоже хранил молчание.
— После прошедшего матча вы отмолчались. С чем это было связано?
— Сегодня, конечно, я буду говорить. Но давайте, по большей степени, говорить о сегодняшнем матче.
— В каком состоянии пребывает команда?
— Мы уже третий день находимся дома и каких то проблем не видим.
— Чем будет отличаться матч с «Рубином» от игры с казанцами в чемпионате?
— У них произошла большая ротация состава, у нас — в меньшей степени. Посмотрим, в кубковых матчах всё непредсказуемо, — сказал Ганчаренко в эфире «Матч ТВ».