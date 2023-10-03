Экс-биатлонист Тихонов: УЕФА предлагает России унизительные условия

«Уже давно понятно, что УЕФА, МОК, Томас Бах — подневольные люди. Америка является федеральным спонсором МОК. Понятно, что он будет делать все так, как скажут американцы. Но Россия — великая держава, и мы должны управлять, а не они. Когда Сталин заходил, они вставали. И так надо ставить себя великой стране во всех отношениях.



То, что нам сейчас предлагает УЕФА, — унизительно. Невзирая ни на что, надо добиваться того, чтобы мы были полноправными участниками, все остальное — непозволительно», заявил экс-биатлонист.