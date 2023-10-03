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Жозеп Клотет отправлен в отставку с поста главного тренера «Торпедо»

Московское «Торпедо» объявило об отставке Жозепа Клотета с поста главного тренера клуба.

Жозеп Клотет отправлен в отставку с поста главного тренера «Торпедо»
© Матч ТВ

— По итогам переговоров с Жозепом Клотетом совет директоров ФК «Торпедо Москва» принял решение прекратить сотрудничество с испанским специалистом и его ассистентом Берто Лладо.

Мы благодарим Жозепа и Берто за целеустремленность, трудолюбие, самоотдачу на протяжении всей работы в клубе и желаем успехов в дальнейшей карьере! — говорится в заявлении »Торпедо», опубликованном в клубном Telegram канале.