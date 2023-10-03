Павлюченко: «Спартаку» не хватает еще одного форварда в помощь Соболеву

— Когда у Соболева не ладится игра, «Спартак» теряет позицию центрального нападающего. У «красно белых» много фланговых игроков атаки, но нет еще одного центрального нападающего. Отсюда возникают проблемы. «Спартаку» не хватает еще одного форварда в помощь Соболеву, — приводит слова Павлюченко «РБ Спорт».