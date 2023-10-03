В «Ростове» рассказали, возглавит ли Карпин «Спартак»

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц отреагировал слухи о том, что главный тренер команды может возглавить московский «Спартак», отметив, что эта информация не соответствует действительности, передает Sport24.

«Карпин в «Спартаке»? Ребят, вы что, шутите? Конечно, мы с Карпиным «Спартак» не обсуждали. Это все враки», — сказал Аратюнянц.

1 октября «Спартак» разгромно проиграл самарским «Крыльям Советов» со счетом 0:4. Красно-белые уступали к 25-й минуте уже 0:2 благодаря дублю Юрия Горшкова. Во втором тайме еще по голу забили Гарре и Шитов.

После этого поражения в СМИ появилось сразу несколько кандидатов на замену Абаскалю: Станислав Черчесов, Валерий Карпин и Владимир Ивич.