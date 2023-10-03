«Зенит» обыграл «Балтику» и вышел в ¼ финала Пути РПЛ Кубка России по футболу

«Зенит» одержал домашнюю победу над калининградской «Балтикой» в матче ФОНБЕТ Кубка России.

Встреча 5 го тура группового этапа Пути РПЛ прошла в Санкт Петербурге на «Газпром Арене» и завершилась со счетом 2:1. В составе победителей мячи забили Иван Сергеев (18 я минута) и Ду Кейрос (64), у «Балтики» отличился Кристиян Бистрович (24).

Команда Сергея Семака с 11 очками возглавила группу С и обеспечила себе место в плей офф Пути РПЛ. «Балтика» с 9 очками занимает второе место.