В «Локомотиве» объяснили слова Дзюбы о Семаке

Председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных высказался об отношениях нападающего Артема Дзюбы и главного тренера "Зенита" Сергея Семака. Его слова передает "Матч ТВ".
"Я всегда стараюсь выступать за корректность. Не знаю, какие отношения между Артемом и главным тренером "Зенита". Очень уважаю Семака как великого игрока и сильного, титулованного тренера.
Возможно, это элементы тех отношений, которые существуют исключительно между Дзюбой и Семаком. Может, между ними какая то игра, смысл которой понимают только они. Мы же знаем, кто самый медийный игрок РПЛ?" - сказал Нагорных.
После матча "Зенита" и "Локомотива" Артем Дзюба, отвечая на вопрос о конфликте с Сергеем Семаком, спросил: "Кто это?" Дзюба на протяжении семи лет защищал цвета петербургского "Зенита", который все это время тренировал Семак. В составе клуба нападающий несколько раз становился чемпионом России и выигрывал Кубок страны.
Дзюба подписал контракт с "Локомотивом" по ходу прошлого сезона. Позже игрок и клуб продлили соглашение по схеме 1+1. Сейчас на его счету два забитых мяча в восьми матчах чемпионата России.