В «Локомотиве» объяснили слова Дзюбы о Семаке

"Я всегда стараюсь выступать за корректность. Не знаю, какие отношения между Артемом и главным тренером "Зенита". Очень уважаю Семака как великого игрока и сильного, титулованного тренера.



Возможно, это элементы тех отношений, которые существуют исключительно между Дзюбой и Семаком. Может, между ними какая то игра, смысл которой понимают только они. Мы же знаем, кто самый медийный игрок РПЛ?" - сказал Нагорных.