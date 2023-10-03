Футболисты «Локомотива» получили повышенные премиальные за победу над «Зенитом»

«Увеличение премиальных за победу над «Зенитом» было.



Это [победа над Зенитом] формирует и закаляет команду, ведь в первых матчах [сезона] не все получилось в обороне.



Сегодня оборона играет достаточно надежно, есть вариативность среди наших игроков нападения.



Не все получается, но видно, что все стараются, это главное.



Победа над «Зенитом», многолетним лидером, безусловно, добавлять сил игрокам и уверенности команде в целом, поэтому это очень важная победа», – сказал Юрий Нагорных.