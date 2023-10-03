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Футболисты «Локомотива» получили повышенные премиальные за победу над «Зенитом»

Игроки «Локомотива» получили повышенные премиальные за победу над «Зенитом».

Футболисты «Локомотива» получили повышенные премиальные за победу над «Зенитом»
© Sports.ru

Об этом сообщил председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных. Игра состоялась 24 сентября и завершилась победой «Локомотива» со счетом 2:1.

«Увеличение премиальных за победу над «Зенитом» было.

Это [победа над Зенитом] формирует и закаляет команду, ведь в первых матчах [сезона] не все получилось в обороне.

Сегодня оборона играет достаточно надежно, есть вариативность среди наших игроков нападения.

Не все получается, но видно, что все стараются, это главное.

Победа над «Зенитом», многолетним лидером, безусловно, добавлять сил игрокам и уверенности команде в целом, поэтому это очень важная победа», – сказал Юрий Нагорных.