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«Ростов» подал в суд на покинувшего Россию норвежского футболиста Норманна

Футбольный клуб «Ростов» направил иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) по делу о контракте норвежского полузащитника Матиаса Норманна, рассказал президент клуба Арташес Арутюнянц. Об этом пишет ТАСС.

«Ростов» подал в суд на покинувшего Россию норвежского футболиста
© Официальный сайт ФК "Динамо" (Москва)

«Мы обратились в CAS по поводу Норманна», — уточнил Арутюнянц.

Глава клуба отметил, что заявление было принято к рассмотрению. Причиной стало то, что игрок в одностороннем порядке расторг соглашение с клубом.

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Свое решение покинуть Россию Норманн объяснил тем, что российские города постоянно атакуют украинские беспилотники.

По данным агентства, права на норвежского игрока принадлежали «Ростову». Вместе с тем, прошлый сезон он провел в аренде в московском «Динамо». Оба клуба не делали официальных объявлений о расторжении контракта с Норманном.

20 августа саудовский ФК «Аль-Раед» объявил о переходе Норманна в состав клуба.

Норманну 27 лет, в сезоне-2022/23 норвежец провел за «Динамо» 17 матчей и не отметился голевыми действиями. За «Ростов» игрок выступал с 2019 по 2023 год.

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