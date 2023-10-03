«Ростов» подал в суд на покинувшего Россию норвежского футболиста Норманна
Футбольный клуб «Ростов» направил иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) по делу о контракте норвежского полузащитника Матиаса Норманна, рассказал президент клуба Арташес Арутюнянц. Об этом пишет ТАСС.
«Мы обратились в CAS по поводу Норманна», — уточнил Арутюнянц.
Глава клуба отметил, что заявление было принято к рассмотрению. Причиной стало то, что игрок в одностороннем порядке расторг соглашение с клубом.
Свое решение покинуть Россию Норманн объяснил тем, что российские города постоянно атакуют украинские беспилотники.
По данным агентства, права на норвежского игрока принадлежали «Ростову». Вместе с тем, прошлый сезон он провел в аренде в московском «Динамо». Оба клуба не делали официальных объявлений о расторжении контракта с Норманном.
20 августа саудовский ФК «Аль-Раед» объявил о переходе Норманна в состав клуба.
Норманну 27 лет, в сезоне-2022/23 норвежец провел за «Динамо» 17 матчей и не отметился голевыми действиями. За «Ростов» игрок выступал с 2019 по 2023 год.