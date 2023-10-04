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«Интер» дома обыграл «Бенфику» в матче Лиги чемпионов

Миланский «Интер» одержал победу над «Бенфикой» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Интер» дома обыграл «Бенфику» в матче Лиги чемпионов
© Матч ТВ

Встреча группы D прошла в Милане и завершилась со счетом 1:0. Автором единственного гола в матче стал нападающий Маркус Тюрам.

В следующем матче команда Симоне Индзаги сыграет с дома с «Зальцбургом» 24 октября, «Бенфика» в этот же день примет «Реал Сосьедад».

Прямые трансляции матчей Лиги чемпионов смотрите на каналах холдинга «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru. Лига чемпионов.

Основной турнир.

Тур 02 «Интер» (Милан) — «Бенфика» (Лиссабон) — 1:0 (0:0) Голы: Тюрам, 62 (ВИДЕО).