«Интер» дома обыграл «Бенфику» в матче Лиги чемпионов

Миланский «Интер» одержал победу над «Бенфикой» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

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Встреча группы D прошла в Милане и завершилась со счетом 1:0. Автором единственного гола в матче стал нападающий Маркус Тюрам.

В следующем матче команда Симоне Индзаги сыграет с дома с «Зальцбургом» 24 октября, «Бенфика» в этот же день примет «Реал Сосьедад».

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