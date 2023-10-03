Чемпион Супербоула 1985 года погиб в авиакатастрофе

Бывший игрок НФЛ, победитель Супербоула-1985 Расс Фрэнсис погиб в авиакатастрофе.

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Легкий одномоторный самолет Cessna 177 Cardinal, в котором находился 70-летний Фрэнсис, разбился рядом со взлетно-посадочной полосой аэропорта в Лейк-Плэсиде.

В аварии также погиб Ричард МакСпадден, который возглавлял Институт воздушной безопасности в Ассоциации владельцев и пилотов воздушных судов.

Национальная служба транспортной безопасности расследует причины катастрофы.