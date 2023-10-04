В «Спартаке» хотят провести реформу

В «Спартаке» обсуждают идею реструктуризации спортивного блока с целью улучшения работы главного тренера и спортивного директора, информирует «РБК Спорт».

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Согласно сведениям источника, в московском клубе видят структурную проблему, при которой работа спортивного блока на трансферном рынке отнимает слишком много времени и не позволяет заниматься вопросами построения долгосрочного спортивного проекта.

Отмечается, что сложившаяся ситуация в «Спартаке» трактуется как недоработка спортивного директора Пола Эшуорта. В клубе рассматривают вариант введения новой должности в спортивном блоке. Новый специалист должен будет помогать Эшуорту не только в вопросах развития молодёжного сектора, скаутинга, но и в вопросах трансферов.