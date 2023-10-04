Источник объяснил, почему «Спартак» не торопится расстаться с Абаскалем

Московский «Спартак» не увольняет главного тренера Гильермо Абаскаля, несмотря на неудачный результаты, по нескольким причинам. Одна из них — нежелание клуба платить испанскому специалисту неустойку, информирует «РБК Спорт».

Согласно сведениям источника, «Лукойл» не хочет платить Абаскалю немаленькую сумму за досрочное расторжение контракта, который рассчитан до 2025 года с ежегодной зарплатой почти €1,5 млн.

Ещё одна причина, по которой Абаскаль по-прежнему возглавляет «Спартак», — стратегическая. В клубе осознают, что при замене тренера есть высокий риск того, что весь спортивный департамент придется менять или реструктуризировать.