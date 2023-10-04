Российским судьям удвоят гонорары

На этой неделе гонорары российских судей будут увеличены, сообщает «Спорт-Экспресс».

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По информации источника, суммы, которые станут получать отечественные арбитры, возрастут практически вдвое.

Теперь главные судьи будут получать гонорар в размере 200 тыс. рублей за матч, помощники – по 100 тысяч, судья ВАР – также 100 тысяч, ассистент видеоарбитра – 50 тысяч. Вознаграждение резервного судьи останется прежним – 25 тыс. рублей.

Всего при РФС сейчас работаю 66 арбитров. Больше всего матчей в нынешнем сезоне обслужил Алексей Сухой, который отработал на всех десяти турах. На девяти матчах главным арбитром был Сергей Цыганок и по восемь матчей отсудили Артем Чистяков и Сергей Чебан.

11 тур чемпионата России пройдет с 7 по 8 октября. Откроет тур матч «Урала» с «Локомотивом», а завершит дерби «Спартака» и ЦСКА.