В Бельгии оценили решение УЕФА о допуске сборных России U17

Королевская футбольная ассоциация Бельгии считает знаковым решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) допустить сборные России до 17 лет к участию в турнирах под своей эгидой.

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«Мы понимаем позицию УЕФА о том, что детей не следует наказывать за действия взрослых, и считаем стремление привлечь как можно больше молодых людей к участию в нашем виде спорта похвальным. Однако отстранение российских команд от международных соревнований стало чётким сигналом УЕФА.