ФИФА рассмотрит возможность допуска сборных России до 17 лет на соревнования
ТАСС, 4 октября. Международная федерация футбола (ФИФА) рассмотрит возможность возвращения сборных России среди игроков не старше 17 лет к турнирам под эгидой организации. Об этом сообщает телеканал Sky News.
По информации источника, такое решение может быть принято на заседании совета ФИФА. В этом случае российские футболисты смогут выступить на чемпионатах мира среди игроков до 17 лет, если квалифицируются на турниры.
26 сентября исполком Союз европейских футбольных ассоциаций допустил до своих соревнований сборные России, в которых играют футболисты не старше 17 лет. Все матчи российских команд должны проводиться без флага страны, гимна, национальной игровой формы и не на территории России.