ФИФА рассмотрит возможность допуска сборных России до 17 лет на соревнования

ТАСС, 4 октября. Международная федерация футбола (ФИФА) рассмотрит возможность возвращения сборных России среди игроков не старше 17 лет к турнирам под эгидой организации. Об этом сообщает телеканал Sky News.

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По информации источника, такое решение может быть принято на заседании совета ФИФА. В этом случае российские футболисты смогут выступить на чемпионатах мира среди игроков до 17 лет, если квалифицируются на турниры.