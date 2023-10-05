Игрок «ПСЖ» не считает кошмаром разгромное поражение от «Ньюкалса» в ЛЧ

"Мы пытались играть в свой футбол, но у них хорошая команда. Не думаю, что это кошмар, даже если вышло крупное поражение. У нас были моменты, но все дело в мелочах. Сегодня они на стороне "Ньюкасла". Думаю, они были острее в единоборствах и использовали свои моментов. Поэтому они и победили", - сказал Рамуш.