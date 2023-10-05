Игрок «ПСЖ» не считает кошмаром разгромное поражение от «Ньюкалса» в ЛЧ

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Гонсалу Рамуш нашел позитивные моменты в игре команды против "Ньюкасла" в Лиге чемпионов. Его слова передает сайт УЕФА.
"Мы пытались играть в свой футбол, но у них хорошая команда. Не думаю, что это кошмар, даже если вышло крупное поражение. У нас были моменты, но все дело в мелочах. Сегодня они на стороне "Ньюкасла". Думаю, они были острее в единоборствах и использовали свои моментов. Поэтому они и победили", - сказал Рамуш.
4 октября "ПСЖ" уступил "Ньюкаслу" во втором туре группового этапа Лиги чемпионов со счетом 1:4. К 50-й минуте англичане вели 3:0 благодаря голам Альмирона, Берна и Лонгстаффа. Затем Эрнандес один мяч сумел отыграть. В добавленное время Шер установил окончательный счет.
После двух туров "ПСЖ", набрав три очка, идет на втором месте в группе. "Ньюкасл" с шестью очками является лидером квартета. Следующий матч подопечные Луиса Энрике проведут против "Милана" 25 октября.
В прошлом сезоне "ПСЖ" дошел до 1/8 финала, где уступил мюнхенской "Баварии".