«Ахмат» посвятил Кадырову победу в Кубке России

Сегодня, 4 октября, «Ахмат» обыграл в гостях «Крылья Советов» в пятом туре группового этапа Кубка России. Встреча на «Солидарность Арене» завершилась со счетом 3:0.

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Победу команда посвятила главы Чеченской Республики Рамзану Кадырову, у которого 5 октября будет день рождения.

После пяти туров кубка «Ахмат» занимает 3 место с 7 очками в группе С с «Зенитом» (11 очков), «Балтикой» (9 очков) и «Крыльями Советов» (3 очка).

Завершающий тур «Ахмат» проведет с «Балтикой» 31 октября. Команды решат, кто выйдет в верхнюю сетку плей-офф.