Вратарь Адамов: «Сейчас чувствую себя в «Зените» лучше, чем в первый месяц»

«Процесс адаптации в «Зените» позади? Точно чувствую себя в этом плане намного лучше, чем в первый месяц в «Зените». Поначалу, честно признаюсь, было непросто — интенсивность на тренировках очень высокая. Сейчас, мне кажется, состояние уже хорошее. Во всяком случае нормально выдерживаю весь объем работы на занятиях. Было ли ощущение, что сыграю с «Балтикой»? Это, наверное, вытекало из того, что у Миши Кержакова повреждение, а в чемпионате с «Оренбургом» накануне играл Саша Васютин. Так оно и произошло — место в воротах с «Балтикой» доверили мне», — приводит слова Адамова «Матч ТВ».