Сборная России проведет товарищеский матч с новым соперником

Национальная команда России проведет контрольный матч со сборной Кении 16 октября в Анталье (Турция). Об этом сообщает источник со ссылкой на информацию из РФС. Товарищеская игра между сборными России и Кении пройдет 16 октября в Анталье (Турция) на стадионе "Титаник Мардан", вместимость которого составляет 7428 зрителей. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по мск.