Бекхэм рассказал, что не хотел переходить из «Манчестер Юнайтед» в «Реал»

«Я не хотел покидать клуб в 2003 году. Тогда мы снова выиграли лигу, но мне позвонили и сказали, что всё решено, и клуб договорился о сделке. Даже когда я захотел поговорить с тренером после этого, он не захотел со мной разговаривать. Это было не со зла. Он ушёл в отпуск и не хотел, чтобы с ним связывались. Он одобрил решение клуба, и на этом всё закончилось», — сказал Бекхэм в видео на YouTube-канале The Overlap.