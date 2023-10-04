Сборные России и Кении по футболу проведут товарищеский матч в Анталье 16 октября
Сборная России по футболу сыграет товарищеский матч с командой Кении в Анталье, сообщили «Матч ТВ» в РФС.
Игра пройдет 16 октября в Турции на стадионе «Титаник Мардан». Начало — в 18:00 по московскому времени.
Команды России и Кении сыграют впервые. В рейтинге ФИФА кенийцы занимают 109 е место, это 25 я сборная в Африке. Кения — семикратный победитель Кубка КЕСАФА, в котором участвуют сборные Восточной и Центральной Африки.
Главный тренер команды — турок Энгин Фырат. В последнем на сегодняшний день матче кенийцы уступили Южному Судану со счетом 0:1. Встреча прошла в Найроби 12 сентября.
Стадион «Титаник Мардан», на котором пройдет матч, вмещает 7428 болельщиков. Сборная России приступит к тренировкам 9 октября, в сборе примут участие 29 футболистов. В первом матче команда Валерия Карпина встретится с Камеруном 12 октября. Встреча пройдет на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина в Москве.
Последний матч сборной состоялся 12 сентября в Эль Вакре, где россияне сыграли вничью с Катаром — 1:1.
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