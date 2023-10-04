Сборные России не будут допущены до турниров ФИФА до окончания СВО

ТАСС, 4 октября. Сборные России не будут допущены до участия в турнирах под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) до окончания специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

Ранее ФИФА допустила до участия в соревнованиях российские сборные среди игроков до 17 лет.

26 сентября исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) допустил до своих соревнований сборные России, в которых играют футболисты не старше 17 лет. Все матчи российских команд должны проводиться без флага страны, гимна, национальной игровой формы и не на территории России. После оглашения решения УЕФА федерации футбола Англии, Украины, Польши, Латвии, Литвы, Швеции, Дании, Норвегии, Финляндии и Румынии заявили о бойкоте матчей против сборных России. Швеция также отказалась допустить российских футболисток до участия в финальной части чемпионата Европы 2024 года среди игроков не старше 17 лет.

Ближайший мужской чемпионат мира среди игроков не старше 17 лет пройдет с 10 ноября по 2 декабря 2023 года в Индонезии. Квалификация на турнир уже завершена. Следующий аналогичный мужской турнир пройдет в 2025 году. Чемпионат мира среди девушек до 17 лет пройдет в ноябре 2024 года в Доминиканской Республике. На него квалифицируются три лучшие команды по итогам чемпионата Европы, который пройдет в мае следующего года.