«Динамо» разгромило «Спартак» в Кубке России
«Динамо» обыграло «Спартак» в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Встреча на «ВТБ Арене» завершилась со счетом 3:0.
Три главных факта:
1. Первые два мяча в этой игре были забиты в конце первого тайма — на 42-й и 45-й минутах. Третий гол «Динамо» забило в компенсированное ко второму тайму время.
2. «Спартак» проиграл первый матч в Кубке России. До этого у красно-белых было четыре победы в четырех матчах. Москвичи в прошлом туре гарантировали себе первое место в группе.
3. «Спартак» не забивает во втором матче подряд. Красно-белые потерпели второе разгромное поражение кряду с общим счетом 0:7. До этого «Спартак» провел три игры без пропущенных мячей.
Кубок России (Путь РПЛ). Групповой этап
Группа D, 5-й тур. «Динамо» — «Спартак» — 3:0
Голы: Бителло, 42; Фомин, 45; Зазвонкин, 90+6
5-й тур. 4 октября. «Краснодар» — «Пари НН»
6-й тур. 1 ноября. «Спартак» — «Краснодар»; 2 ноября. «Динамо» — «Пари НН»