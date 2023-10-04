«Динамо» разгромило «Спартак» в Кубке России

«Динамо» обыграло «Спартак» в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Встреча на «ВТБ Арене» завершилась со счетом 3:0.

Три главных факта:

1. Первые два мяча в этой игре были забиты в конце первого тайма — на 42-й и 45-й минутах. Третий гол «Динамо» забило в компенсированное ко второму тайму время.

2. «Спартак» проиграл первый матч в Кубке России. До этого у красно-белых было четыре победы в четырех матчах. Москвичи в прошлом туре гарантировали себе первое место в группе.

3. «Спартак» не забивает во втором матче подряд. Красно-белые потерпели второе разгромное поражение кряду с общим счетом 0:7. До этого «Спартак» провел три игры без пропущенных мячей.

Кубок России (Путь РПЛ). Групповой этап

Группа D, 5-й тур. «Динамо» — «Спартак» — 3:0

Голы: Бителло, 42; Фомин, 45; Зазвонкин, 90+6

5-й тур. 4 октября. «Краснодар» — «Пари НН»