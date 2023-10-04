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Абаскаль отреагировал на слухи о возможном новом главном тренере «Спартака»

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о возможной смене наставника в команде.

Абаскаль отреагировал на слухи о возможном новом главном тренере «Спартака»
© Спорт день за днем

«Нет ответа на этот вопрос. Мне не интересно. Меня интересует, как готовить команду к следующему матчу. Так бывает. Проигрываешь - ты виновен, побеждаешь - ты бог», – сказал Абаскаль на пресс-конференции после матча с «Динамо».

Команда испанца уступила последних два матча с общим счетом 0:7. Сначала последовал разгром от самарских «Крыльев Советов», а затем было поражение в гостях от «Динамо». Вторая встреча завершилась со счетом 0:3.

Следующий матч команды пройдет с ЦСКА уже в ближайшее воскресенье. После этого следует перерыв на матча и национальных команд.