Абаскаль отреагировал на слухи о возможном новом главном тренере «Спартака»

«Нет ответа на этот вопрос. Мне не интересно. Меня интересует, как готовить команду к следующему матчу. Так бывает. Проигрываешь - ты виновен, побеждаешь - ты бог», – сказал Абаскаль на пресс-конференции после матча с «Динамо».