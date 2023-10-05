«Барселона» ни разу не проиграла в первых 10 матчах сезона

«Барселона» на выезде одолела «Порту» в матче 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов — 1:0. Таким образом, каталонская команда ни разу не проиграла в первых 10 матчах текущего сезона.

© пресс-служба клуба "Барселона"

Помимо «Порту», на протяжении стартового отрезка сине-гранатовые обыгрывали в Ла Лиге и Лиге чемпионов «Кадис» (2:0), «Вильярреал» (4:3), «Осасуну» (2:1), «Бетис» (5:0), «Антверпен» (5:0), «Сельту» (3:2) и «Севилью» (1:0). Также подопечные Хави сыграли вничью с «Хетафе» (0:0) и «Мальоркой» (2:2).

Свой следующий матч «Барселона» проведёт в воскресенье, 8 октября. Команда Хави встретится на выезде с «Гранадой» в рамках чемпионата Испании. Начало игры — в 22:00 мск.